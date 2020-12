Gewalt gegen Beamte 59-jähriger Mann schlägt in Hagen Polizistin ins Gesicht

Hagen Der Alkohol stieg einem 59-jährigen Mann in Hagen am 1. Weihnachtstag zu Kopf. Er attackierte eine Polizeibeamtin und verletzte sie.

Ein alkoholisierter Randalierer hat am 1. Weihnachtstag in Hagen eine Polizistin tätlich angegriffen und im Gesicht verletzt.

Die Beamtin und ein Kollege waren gegen 22 Uhr zur Unterstützung von Rettungskräften in die Selbecker Straße gerufen worden, wo der 59-Jährige behandelt werden sollte. Er weigerte sich jedoch, jemanden an sich heranzulassen. Angehörige versuchten vergeblich, ihn vom Gegenteil zu überzeugen.

Mann leistet massive Gegenwehr

Der stark alkoholisierte Hagener widersetzte sich auch den Anweisungen der Polizei- und Rettungskräfte, im Gegenteil: Er schlug einer Polizisten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Daraufhin brachten ihn die eingesetzten Kräfte gemeinsam zu Boden. Der Mann wehrte sich weiterhin so massiv, dass er nur mit weiteren Unterstützungskräften in einen Streifenwagen verfrachtet und schließlich in das Polizeigewahrsam gebracht werden konnte. Dort verblieb er nach Untersuchung durch einen Arzt.

Die Polizistin wurde durch den Schlag leicht verletzt und verblieb nach ärztlicher Behandlung dienstfähig. Gegen den 59-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.