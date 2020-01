Schwerte/Hagen. Ein Mann soll Seniorinnen in einem Pflegeheim sexuell genötigt haben. Dafür muss er sich am Mittwoch vor dem Landgericht Hagen verantworten.

46-Jähriger soll Seniorinnen in Pflegeheim bedrängt haben

Wegen Nötigung und sexueller Nötigung einer widerstandsunfähigen Person muss sich am Mittwoch ein 46-jähriger Mann vor dem Landgericht Hagen verantworten.

Der Angeklagte soll sich am Morgen des 30. März vergangenen Jahres in einem Pflegeheim in Schwerte gegen 7.15 Uhr in das Zimmer einer 90-jährigen Seniorin geschlichen und sie bedrängt haben. Er soll sie am Arm gepackt und ins Badezimmer geführt haben, wo sie sich entkleiden und waschen sollte. Doch die ältere Dame wehrte sich erfolgreich, drängte den Mann hinaus und verriegelte die Tür.

Um 8.05 Uhr – so die Anklageschrift – soll der Angeklagte in ein anderes Zimmer des Altenpflegeheims eingedrungen sein. Dort soll er eine 83-jährige demenzkranke Frau sexuell bedrängt haben. Er habe die Tür von innen verriegelt und den Unterkörper der alten Dame vollständig entblößt.

Pullover auf dem Sofa führte zum Tatverdächtigen

Ein dritter Vorfall wurde bereits im Vorfeld des Verfahrens eingestellt: Die Seniorin hatte dem Eindringling erlaubt, sie zu duschen – weil sie ihn irrtümlich für einen Pfleger hielt. Als ihr die Berührungen im Intimbereich zu unangenehm wurden, schickte sie den Fremden aus dem Zimmer. Doch auf dem Sofa hatte er seinen beigefarbenen Pullover vergessen. Darauf befand sich seine DNA. So kamen die Ermittler dem Angeklagten schließlich auf die Schliche.

„Die Vorwürfe stimmen, und ich schäme mich dafür“

Seit dem 1. Juli befindet sich der Angeklagte in Untersuchungshaft in der JVA Hagen. Er ist 15 Mal vorbestraft und saß bereits im Alter von 22 Jahren wegen schwerer räuberischer Erpressung für dreieinhalb Jahre im Jugendgefängnis. Er ist ledig, hat keine Kinder und wohnte damals in direkter Nachbarschaft des Pflegeheims. Er steht unter gesetzlicher Betreuung, seine Schwester ist die Betreuerin.

Zu den Vorfällen im Schwerter Altenpflegeheim, die als gewalttätige sexuelle Nötigung angeklagt sind, hatte er sich bereits in einem Haftprüfungstermin am 25. Oktober geäußert: „Die Vorwürfe stimmen, und ich schäme mich dafür.“ Er sei zwei Tage lang auf einem “Kokaintrip” gewesen und hätte einen “Filmriss gehabt”.

Die 1. Große Strafkammer unter Vorsitz von Richter Jörg Weber-Schmitz wird auch darüber zu befinden haben, ob die Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet werden muss.