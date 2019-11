Ein Unfall in Boele beschäftigte Polizei und Rettungskräfte.

Polizei 41-Jährige bei Unfall in Hagen-Boele leicht verletzt

Boele. Eine 41-jährige Frau aus Schwerte wurde bei einem Unfall in Boele leicht verletzt.

In Boele kam es am Mittwoch gegen 7.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 41-Jährige mit ihrem Opel von der Schwerter Straße aus nach links in die Feldmühlenstraße abbiegen.

Ein 49-jähriger Audi-Fahrer befand sich zur selben Zeit auf der Schwerter Straße. Er wollte seine Fahrt geradeaus in Richtung Buschmühlenstraße fortsetzen und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Bei der Kollision verletzte sich die Frau aus Schwerte leicht. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr säuberte zudem die Straße, da die Fahrzeuge Betriebsstoffe verloren hatten.