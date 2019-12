Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

36.280 Euro gespendet

Von der WP-Weihnachtsaktion profitiert in diesem Jahr der Verein „Fit for Future“, der sich für Jugendliche, die Schwierigkeiten haben, sich ohne Hilfe in der Welt der Erwachsenen zurecht zu finden. Bislang sind auf dem Spendenkonto (inklusive Erlös aus der Benefiz-Versteigerung im Sparkassen-Karree) 36.280 Euro eingegangen.

Wer die WP-Weihnachtsaktion unterstützen will – die Bankverbindung lautet: DE 71450500010100180000.