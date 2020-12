Hagen besinnt sich an Weihnachten aufs Wesentliche

Hagen An Weihnachten sollte sich Hagen auf das Wichtigste Besinnen: auf die Nächstenliebe. Für einen Moment kann man Corona vergessen.

Besinnen wir uns auf das Wesentliche. Blenden wir das Wort, das mit einem großen „C“ beginnt und das unser aller Alltag so sehr dominiert, das Elend, Trauer und Tod über die Stadt bringt, in diesen Zeilen einfach mal aus.

Weihnachten bedeutet Leben. Nächstenliebe, die unser christliches Leitbild ist, bestimmt diese wundervolle Zeit. Das Dasein für den Anderen, das auch die letzten Monate ebenso sehr geprägt hat – überall und immer wieder in unserer Stadt. Pfleger in Krankenhäusern und Altenheimen waren mit großer Hingabe für Menschen da, Erzieherinnen in den Kindergärten, Geistliche natürlich. Familien, Freunde, Nachbarn, Initiativen in sozialen Netzwerken - alle füreinander, so auch diese Redaktion.

Ehrenamtliche füllen Nächstenliebe mit Leben

Dass die Ehrenamtlichen des „Christlichen Vereins Junger Menschen“ (CVJM) die Nächstenliebe am Heiligenabend in Hagen mit Leben füllen, mag der Name der Organisation nahelegen. Selbstverständlich ist es nicht. Während sie sonst mit jenen, die am Rande der Hagener Gesellschaft stehen, die zum Teil kein Dach über dem Kopf haben, gemeinsam die Ankunft des Herrn auf Erden feiern, geht das in diesem Jahr leider nicht. Sie haben Tüten gepackt – mit Köstlichem, mit Wichtigem für den Alltag, mit Liebe. Und die verteilen sie heute zum Fest. Welch ein wunderbares Geschenk.

Es gibt noch ein anderes Wort, das uns bewegt und das mit einem großen „C“ beginnt. Und dieses Wort wollen wir eben nicht ausblenden: Christus. Er ist der, dessen Ankunft wir Christen heute feiern. Er gibt uns Hoffnung, weil seine Geburt zeigt: Gott hat uns nicht vergessen.

Die Hoffnung bleibt

Und weil das auch für alle anderen Religionen gilt, die in dieser multikulturellen Stadt vertreten sind, glauben wir, dass wir in den nächsten Monaten das andere große „C“ besiegen werden. Zumindest besteht die Hoffnung.

In diesem Sinne wünscht die gesamte WP-Stadtredaktion Hagen: Ein gesundes, eines besinnliches, ein fröhliches und gesegnetes Weihnachtsfest. Von ganzem Herzen.