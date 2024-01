Die Polizei hat die Ermittlungen zu zwei Fällen von Unfallflucht in Gladbeck aufgenommen und bittet um Hinweise. Foto: Marijan Murat/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Polizei Zwei Unfallfluchten in Gladbeck: Polizei bittet um Hinweise

Gladbeck Die Polizei hat die Ermittlungen zu zwei Fällen von Unfallflucht in Gladbeck aufgenommen. Um Hinweise zur Aufklärung wird gebeten.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu zwei Fällen von Unfallflucht in Gladbeck aufgenommen. Zeugen werden gesucht.

Erster Tatort: die Johannastraße. „Einen weißen Audi A4 Avant beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher“, heißt es im Polizeibericht. Es entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro. Der Audi stand zum Unfallzeitpunkt am rechten Fahrbahnrand. Der Zeitraum erstreckt sich von Samstag (13. Januar), 16 Uhr, bis Montag, 15.30 Uhr.

Fall zwei: Ein unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Samstagabend und Dienstagnachmittag (16. Januar) einen geparkten grauen Mazda 3 am Scheideweg. Der Schaden ist am Radkasten vorne an der linken Fahrzeugseite erkennbar. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0800/2361 111 entgegen.

