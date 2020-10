Die Polizei berichtet von einem Unfall, bei dem am Dienstagabend in Gladbeck zwei Männer leicht verletzt wurden.

Auffahrunfall Zwei Männer werden bei Unfall in Gladbeck leicht verletzt

Gladbeck. Zwei junge Männer sind bei einem Unfall in Gladbeck leicht verletzt worden. In Butendorf war es Dienstagabend zu einem Auffahrunfall gekommen.

Bei einem Auffahrunfall auf der Horster Straße in Gladbeck-Butendorf sind am frühen Dienstagabend zwei Männer leicht verletzt worden. Ein Gladbecker (24) fuhr um 17.30 Uhr mit seinem Auto auf den Wagen eines 20-jährigen Gladbeckers auf, der verkehrsbedingt warten musste.

Durch die Wucht der Aufpralls wurde das Auto des 20-Jährigen auf den Pkw eines weiteren Gladbeckers (21) geschoben, so die Polizei. Der 20-Jährige und der 21-Jährige wurden dabei leicht verletzt. In allen Autos fuhren Beifahrer mit, sie blieben unverletzt, so die Polizei weiter. Bei dem Unfall entstand 9000 Euro Sachschaden.