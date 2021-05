Zwei junge Männer bei Unfall in Gladbeck leicht verletzt

Bei einem Unfall in Gladbeck sind Dienstagnachmittag zwei Männer leicht verletzt worden, so die Polizei.

Gladbeck. Bei einem Unfall in Gladbeck sind zwei junge Männer leicht verletzt worden. Der 20-jährige Autofahrer und sein Beifahrer kamen ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall in Gladbeck sind am Dienstagnachmittag zwei Männer leicht verletzt worden. An der Kreuzung Horster Straße/Wilhelmstraße waren gegen 14.20 Uhr zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Ein 20-jähriger Autofahrer aus Gladbeck und sein 14-jähriger Beifahrer wurden dabei leicht verletzt, so die Polizei.

Sie waren mit dem Transporter eines Gelsenkircheners (25) zusammengestoßen. Der 20-Jährige und der 14-Jährige kamen ins Krankenhaus. Das Auto des 20-Jährigen musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

