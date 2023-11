Zwei Jahre Baustelle: Straße in Gladbeck wird gesperrt

Gladbeck. Am Montag wird eine Straße in Schultendorf komplett gesperrt. Grund sind aufwendige Kanalarbeiten, die insgesamt zwei Jahre dauern sollen.

Die Talstraße in Gladbeck ist ab Montag, 13. November, wegen Bauarbeiten komplett gesperrt. Die Zufahrt der südlichen Talstraße (Gewerbegebiet) ist dann nur noch über die Tauschlagstraße (Fahrradstraße) möglich. Der Verkehr wird einspurig an der Baustelle im Kreuzungsbereich Tauschlagstraße vorbeigeführt. Laut der Stadt wird diese Sperrung voraussichtlich sechs Wochen Bestand haben, die gesamten Baumaßnahmen an der Talstraße und der Eggebrechtstraße sind für zwei Jahre angesetzt.

Grund für die Bauarbeiten: Der Abwasserkanal in der Talstraße und in der Eggeberechtstraße ist sanierungsbedürftig und wird zum sogenannten Trennsystem umgebaut. Künftig wird Regen- und Schmutzwasser in zwei separaten Kanälen abgeleitet. Die Kanäle werden in der Talstraße von der Kreuzung Tauschlagstraße bis in Höhe der Hausnummer 1a und 4 gebaut. Im weiteren Verlauf erfolgt der Bau der Kanäle in der Eggebrechtstraße von Talstraße bis „Am Dorffelde“. Abschließend wird die Fahrbahn erneuert.

