Ein Streit zwischen zwei Familien ist in Gladbeck handgreiflich geworden.

Blaulicht Zwei Familien prügeln sich in Gladbeck: Sechs Strafanzeigen

Gladbeck Zwei untereinander bekannte Familien gerieten in eine handgreiflichen Streit aus trivialem Grund. Viele Familienmitglieder versammelten sich.

Bei einem Familienstreit in Gladbeck am Sonntag, 24. Dezember, wurde ein Mann leicht verletzt, die Polizei schrieb sechs Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Bedrohung. Der Streit begann demnach gegen 22 Uhr an der Bottroper Straße. Ein 38-Jähriger und ein 18-Jähriger, beide Gladbecker, stritten sich wegen eines „Beinahe-Unfalls“. Der jüngere der beiden verfolgte den anderen bis auf einen Supermarktparkplatz und drohte ihm.

Später fuhr der 38-Jährige mit einem Familienangehörigen zur Familie des 18-Jährigen – die beiden Familien sind untereinander bekannt – ,um mit dessen Vater zu sprechen. Zu dem Quartett gesellte sich noch ein 20-Jähriger, dann kam es zu „wechselseitigen Körperverletzungen“. Der 38-Jährige wurde leicht verletzt, brauchte aber keine medizinische Versorgung. Die Polizei trennte die Männer und suchte nach einer Schusswaffe, die der 18-Jährige angeblich vorgehalten habe, konnte aber keine finden. Im Laufe der Nacht versammelte sich „eine größere Anzahl an Familienmitgliedern“ am Ort des Geschehens. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck