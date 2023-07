Zwei Einbrüche in Gladbeck: Bauteile und Schmuck erbeutet

Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen: In Gladbeck ist in ein Wohnhaus und in eine Firma eingebrochen worden

Gladbeck. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen. In Gladbeck sind zwei Einbrüche passiert. Unbekannte Täter drangen in ein Haus und in eine Firma ein.

Zwei Einbrüche in Gladbeck beschäftigen aktuell die Polizei. In beiden Fällen hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen.

Irgendwann im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Freitagmittag vergangener Woche sind Unbekannte in ein Wohnhaus an der Breukerstraße in Gladbeck eingedrungen. Laut Mitteilung der Polizei hatten die Einbrecher ein Fenster aufgehebelt und sich so Einlass in das Haus verschafft. Sie durchsuchten sämtliche Räume und stahlen Schmuck.

Und noch ein Einbruch: Zwischen Samstagmorgen und Montagmorgen sind unbekannte Täter in eine Firma Am Wiesenbusch eingedrungen. Auch hier hebelten die Unbekannten ein Fenster auf. Dann nutzten sie offenbar einen Stapler- und Elektrohubwagen der Firma, um Waren und Bauteile aus den Regalen zu holen. Die Täter flüchteten anschließend mit der Beute in unbekannt Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0800/2361 111 entgegen.

