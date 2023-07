Zwei Bälle erbeutet: Einbrecher in Gladbeck entdeckt

Gladbeck. Ein Unbekannter drang in die Sporthalle der Gladbecker Gesamtschule ein. In einem weiteren Fall hatten es Einbrecher auf Getränke abgesehen.

Ein bislang Unbekannter ist in die Sporthalle der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule in Gladbeck an der Enfieldstraße eingedrungen. Ein Hausmeister entdeckte den Einbrecher in flagranti. Er konnte gerade einmal zwei Bälle mitgehen lassen. Dieser Täter ist nicht der einzige, der mit geringer Beute abziehen musste.

Wie die Polizei am Montag (17. Juli) mitteilt, ereignete sich der Einbruch an der Enfieldstraße bereits am vergangenen Dienstag (11. Juli). Ein Unbekannter hebelte eine Tür der Gesamtschul-Sporthalle auf und entwendete zwei Bälle. „Der Hausmeister, der zufällig um 17.45 Uhr an der Sporthalle vorbeigelaufen war, hatte verdächtige Geräusche gehört und einen Mann angetroffen. Festhalten konnte er ihn jedoch nicht“, heißt es im Polizeibericht. Ein Streifenwagen sei vor Ort gewesen, so Corinna Kutschke, Sprecherin im Polizeipräsidium Recklinghausen.

Lesen Sie auch:

Angaben zum Flüchtigen liegen vor. Laut Beschreibung ist er etwa 1,75 groß und hat kurze schwarze Haare. Er trug einen Drei-Tage-Bart und schwarze Bekleidung (T-Shirt und Hose). Auffällig waren viele Tätowierungen.

+++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook+++

Zweiter Tatort: ein Vereinsheim an der Roßheidestraße. Acht Jugendliche verschafften sich am Samstag (15. Juli), zwischen 18 und 19 Uhr, Zugang zur Laube des Gebäudes. Sie hebelten nach Angaben der Polizei eine Tür auf und entwendeten mehrere Getränke. Später entkamen sie unerkannt. Zeugen gaben der Polizei den Hinweis auf die Gruppe. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800/2 36 11 11 entgegen.

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck