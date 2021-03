Auf der B224 in Gladbeck erlitten zwei Autofahrer bei einem Zusammenstoß Verletzungen.

Polizei Zwei Autofahrer werden auf der B224 in Gladbeck verletzt

Gladbeck. Ein Mann aus Gladbeck kollidierte auf der B224 mit einer Gelsenkirchenerin. Eines der Fahrzeuge geriet in Brand. Die Polizei ermittelt.

Auf der Kreuzung Essener Straße (B224)/Europastraße in Gladbeck kam es am Montagabend zu einem Zusammenstoß, an dem zwei Autofahrer beteiligt waren. Beide, ein Gladbecker und eine Gelsenkirchenerin, erlitten Verletzungen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 1.500 Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 19-Jähriger aus Gladbeck gegen 20.20 Uhr von der Europastraße auf die A2 in Richtung Hannover fahren. Dabei stieß er mit einer 38-jährigen Autofahrerin aus Gelsenkirchen zusammen, die auf der B224 in Richtung Essen unterwegs war. Das Auto der Frau geriet nach dem Unfall in Brand.

Die Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Sowohl die 38-Jährige als auch der 19-Jährige erlitten nach Angaben der Polizei bei dem Zusammenstoß offenbar nur leichte Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Beide Autos wurden sichergestellt und dafür abgeschleppt. Die Unfallstelle und die Autobahnabfahrt mussten vorübergehend gesperrt werden.

