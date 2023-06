Zwei Autofahrer bei Unfall auf der B224 in Gladbeck verletzt

Gladbeck. Ein Dorstener und ein Bottroper wurden bei einem Unfall auf der B224 in Gladbeck leicht verletzt. Es war ein Auffahrunfall vor einer roten Ampel.

Bei einem Unfall am Dienstagabend in Gladbeck wurden zwei Menschen leicht verletzt. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 19.30 Uhr auf der B224 in Fahrtrichtung Gladbeck. In Höhe der Unterführung der A2 kollidierten zwei Autos, die in derselben Fahrtrichtung unterwegs waren. Ein 46-jähriger Autofahrer aus Dorsten musste vor einer roten Ampel warten, als ein 57-jähriger Autofahrer aus Bottrop auf seinen Wagen auffuhr.

Durch den Unfall wurden im weiteren Verlauf noch ein Auto und ein Lkw beschädigt, da die Fahrzeuge aufeinandergeschoben wurden, so die Mitteilung der Polizei. Der Dorstener und der Bottroper wurden bei dem Unfall beide leicht verletzt. Zwei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens schätzt die Polizei auf knapp 17.000 Euro. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden.

