Die Polizei berichtet von einem Unfall, bei dem am Sonntagabend in Gladbeck zwei Männer leicht verletzt wurden.

Unfall Zwei 18-Jährige werden bei Unfall in Gladbeck verletzt

Gladbeck. Bei einem Unfall Sonntagabend in Gladbeck sind zwei Männer leicht verletzt worden. Einer der beiden 18-Jährigen kam ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall auf der Horster Straße in Gladbeck -Brauck sind am Sonntagabend zwei 18-Jährige leicht verletzt worden. Einer von beiden kam ins Krankenhaus. Ein Autofahrer (42) aus Gladbeck hatte gegen 19.40 Uhr auf dem Seitenstreifen rangiert, dabei stieß er mit zwei hintereinander vorbeifahrenden Autos zusammen.

In einem der Autos wurden der Fahrer und sein Beifahrer verletzt, so die Polizei . Der Sachschaden an den drei beteiligten Autos wird auf etwa 5500 Euro geschätzt.