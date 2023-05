Zusammenstoß mit Motorrad: Zwei Schwerverletzte in Gladbeck

Bei einem Zusammenstoß in Gladbeck wurden zwei Menschen schwer verletzt.

Gladbeck. Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto wurden zwei Motorradfahrer in Gladbeck schwer verletzt. Der Unfallort wurde zeitweise gesperrt.

Zwei Menschen wurden bei einem Verkehrsunfall in Gladbeck schwer verletzt. An der Kreuzung Welheimer Straße/Brüsseler Straße/Europastraße sind am späten Mittwochnachmittag (10. Mai) ein Auto und ein Motorrad zusammengestoßen. Die Kreuzung musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Nach Angaben der Polizei wurden ein 47-jähriger Motorradfahrer aus Gladbeck und seine 31-jährige Sozia der Kollision schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 32-jähriger Autofahrer, ebenfalls aus Gladbeck, gegen 17.35 Uhr von der Welheimer Straße nach links auf die Brüsseler Straße/Europastraße abbiegen. Dabei stieß er mit dem Motorrad zusammen.

Der 47-Jährige und die 31-Jährige mussten schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht werden. Der Sachschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.

