Zurückgegebene Karten über Facebook

Weitere Aufführungen von „Pippi in Taka-Tuka-Land“ finden am 18., 19. und 25. Januar im Gemeindezentrum Petruskirche in Rosenhügel jeweils um 15.30 Uhr statt.

Die Aufführungen sind bereits ausverkauft. Interessierte können sich auf der Facebook-Seite der Märchenkiste Gladbeck informieren, ob Karten kurzfristig zurückgegeben worden sind.