Zur Tierschutz-Gala in Gladbeck kommen Tierretter und Promis

Gladbeck. Der Gladbecker Tierschutzverein lädt am 28. Oktober zur Tierschutz-Gala am Kotten Nie ein. Besucher erwartet ein Programm mit Infos und Aktionen.

Alles für notleidende Tiere: Der Tierschutzverein Gladbeck lädt am Samstag, 28. Oktober, zur großen Tierschutz-Gala auf das Gelände vom Kotten Nie ein. Der Verein hat ein bunt gemixtes Programm für große und kleine Tierfreunde auf die Beine gestellt. Und auf der Gästeliste stehen auch die Namen einiger TV-Promis.

Diese Vereine sind bei der Tierschutz-Gala in Gladbeck mit dabei

Los geht es am Kotten Nie an der Bülser Straße 157 bereits um 11 Uhr. Vereine und Organisationen aus dem Tierschutz werden sich und ihre Arbeit präsentieren an diesem Tag. Mit dabei sind unter anderem die Teams vom Gnadenhof von Nicole Schädel aus Hünxe und der Hühnerrettung NRW.

Lesen Sie auch

Die Mitglieder der Hühnerrettung haben es sich zur Aufgabe gemacht, über die Missstände in der Nutztierhaltung aufzuklären. Das tun sie, in dem sie alte Legehennen retten und diese an Menschen vermitteln, die ihnen dann noch ein artgerechtes Zuhause bieten. So werden die geretteten Hühner quasi zu Botschafterinnen, an deren Schicksal stellvertretend für alle Nutztiere deutlich gemacht wird, „dass Tiere nicht als Ware, sondern als Lebewesen mit eigenen Rechten behandelt werden müssen“.

Die Mitglieder des Vereins Hühnerrettung NRW – hier Organisatorin Nicole Urbantat – kümmert sich um alte Legehennen und vermittelt sie an Menschen, die ihnen ein artgerechtes zuhause geben. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Die Schildkrötenfreunde reisen aus Horst zum Kotten Nie an

Aus der unmittelbaren Nachbarschaft reisen die Schildkrötenfreunde Horst zur Gladbecker Tierschutzgala an. Den Verein gibt es bereits seit 28 Jahren. Die Mitglieder, die aus ganz NRW kommen, haben es sich zur Aufgabe gemacht, über die artgerechte Haltung und Pflege von Schildkröten zu informieren. Vor allem um Straßenhunde in Rumänien kümmern sich die Mitglieder von Soko Streuner e.V.. Auch sie werden ihre Arbeit für den Tierschutz am Kotten Nie vorstellen – neben einigen weiteren Organisationen, die ebenfalls über ihr tierisches Engagement berichten werden.

Am Abend steigt dann die Schlagerparty mit diesen Promis

Livemusik wird’s auch geben: In der Zeit von 12 bis 16 Uhr gehört die Bühne der Band „The Moonlights“. Und ab 18 Uhr sind alle Besucherinnen und Besucher der Tierschutzgala zur Schlagerparty an den Kotten Nie eingeladen. Mit dabei sind Annemie Herren, Frank Hill, Caesar & Sänger und DJ Salvatore Cutti.

++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook! ++

Und wer mag, kann sich zudem ein Tattoo für den guten Zweck stechen lassen – von Chris (Revolte Tattoo aus Halver) und dem aus Funk und Fernsehen bekannten Dirk Deimel. Natürlich gibt es auch ein Kinderprogramm. Mit knurrendem Magen muss auch niemand nach Haus gehen. Auf dem Grill wird Vegetarisches liegen, dazu servieren die Gladbecker Tierschützer Softdrinks und auch alkoholische Getränke.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck