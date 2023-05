Zum Internationalen Museumstag gibt’s Aktionen in Wittringen

Susanne Peters-Schildgen, Leiterin des Gladbecker Museums, freut sich darauf, am 21. Mai viele Gäste in die lokale Geschichte mitnehmen zu können.

Gladbeck. Zum Internationalen Museumstag hat sich das Team in Wittringen einiges einfallen lassen. Darauf dürfen sich Gäste des Gladbecker Museums freuen.

Zum Internationalen Museumstag lädt das Museum der StadtGladbeck für Sonntag, 21. Mai, an die Burgstraße in Wittringen ein. Beginn: 11 Uhr. Das Team um Leiterin Susanne Peters-Schildgen und der Förderverein haben wieder einmal ein buntes Programm für die ganze Familie zusammengestellt.

„Ab 13 Uhr unterstützen uns die Gladbecker Appeltatenmajestät Meryem Cin, der Holzschnitzkünstler Ralf Augustin und das Musikensemble Muckefolk“, kündigt Museumsleiterin Susanne Peters-Schildgen Höhepunkte aus dem Angebot im und vor dem Haus der Historie an. Geschichte und Geschichten des Herrenhauses Wittringen lebendig zu erzählen und dem Publikum das Museum mit seinen Exponaten vorzustellen, darum geht es dem Team bei diesem besonderen Museumsfest.

Lesen Sie auch:

Geboten werden Mitmachaktionen wie Ritterwappen, Steckenpferde und Schmuck basteln, Holz schnitzen mit Ralf Augustin, Luftballonfiguren kreieren, ein Büchertisch und ein Quiz sowie Führungen durch die soeben verlängerte Messing-Ausstellung „Schillernde Schönheiten“ und durch die Dauerausstellung. Wieder dabei ist auch die Gladbeck Information mit ihrem Stand, an dem das Glücksrad gedreht werden kann.

+++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook+++

Unter dem Motto „Museen mit Freude entdecken“ feiern die Museen am 21. Mai in ganz Deutschland den Internationalen Museumstag. Ziel des Aktionstages ist es, auf die thematische Vielfalt der mehr als 7100 Museen in Deutschland und weltweit aufmerksam zu machen. Das Gladbecker Museumsteam nimmt das Motto des Internationalen Museumstages beim Wort und freut sich auf seine Gäste sowie auf viele schöne gemeinsame Erlebnisse in Wittringen.

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Der Eintritt und sämtliche Mitmachaktionen am Museumstag sind gebührenfrei. Weitere Informationen unter 0 20 43/2 30 29, www.museum-gladbeck.de; Kontakt per E-Mail: museum@stadt-gladbeck.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck