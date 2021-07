Zum Geburtstag der Sparkasse Brauck gibt’s eine Gewinnaktion

Gladbeck. Die Sparkasse Gladbeck feiert das 70-jährige Bestehen ihrer Geschäftsstelle in Brauck. Vereine sind zum Spenden-Wettbewerb eingeladen.

Anlässlich des 70-jährigen Bestehens der Geschäftsstelle Brauck hat sich die Sparkasse Gladbeck eine besondere Aktion einfallen lassen. Das Geldinstitut lädt alle gemeinnützigen Vereine, Sportvereine, kirchliche und weltliche Fördervereine und sonstige Institutionen aus den Stadtteilen Brauck, Butendorf und Rosenhügel ein, an einem Spenden-Wettbewerb teilzunehmen.

Aus dem Topf der Sparlotterie „An sich und andere denken“ verlost die Sparkasse Gladbeck sieben Spenden in Höhe von jeweils 700 Euro. Bewerbungen werden ab sofort bis zum 13. August angenommen. „Die Teilnahme für die Vereine bzw. Institutionen soll so einfach wie möglich sein. Aufwändige Präsentationen müssen nicht eingereicht werden. Wir unterstützen sowohl einmalige Projekte als auch Anträge zur Unterstützung der laufenden Vereins- / Institutionsarbeit“, äußerte sich Marcus Steiner, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Gladbeck.

Die Sparkasse Gladbeck plant weitere Aktionen

Die Bewerbung ist mit dem Betreff: 70 Jahre Geschäftsstelle Brauck an den Vorstand der Sparkasse Gladbeck zu richten. Dies kann postalisch oder auch per Mail über vorstandssekretariat@sparkasse-gladbeck.de erfolgen. „Wir freuen uns auf hoffentlich zahlreiche Bewerbungen. Die Gewinner werden wir am Jubiläumstag – 17. August 2021 – in der Geschäftsstelle Brauck ermitteln“, so Vorstandsmitglied Jan Büser.

Die Spendenaktion wird nicht die einzige Aktivität zu diesem runden Geburtstag sein. Weitere Aktionen sind geplant. So viel sei schon verraten: Auch die Braucker Kundschaft soll etwas gewinnen können.

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck