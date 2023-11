Zuhause gesucht: Katzen Elli und Falka schmusen gerne

Gladbeck. Die beiden Gladbecker Kätzchen Elli und Falka schmusen gerne – und sind auf der Suche nach einem Zuhause. Was die beiden Fellnasen ausmacht.

Die beiden sind noch ziemlich jung, ganz schön tapsig unterwegs, aber doch irgendwie: elegant. Das mag an ihrem pechschwarzen Fell liegen, verziert mit ein paar weißen Sprinklern, so oder so: Elli und Falka sind zwei wirklich schöne Tiere. Doch zum perfekten Glück fehlt den beiden Kätzchen gerade noch ein Zuhause, denn sie, ihre vier Geschwister und ihre Mutter wurden im Juni 2023 der Tierhilfe Gladbeck übergeben – wegen gesundheitlicher Probleme des Vorbesitzers.

Nun sucht das Geschwisterpaar ein neues Zuhause. Die beiden jungen Katzenmädchen wurden am 18. Mai 2023 geboren und gehören zur Rasse „Europäisches Kurzhaar“. Die beiden, so die Tierhilfe, sind sehr verschmust, spielen gerne und sind „charakterlich einfach nur zauberhaft“.

Gladbecker Kätzchen wünschen sich Freigang

Die neue Familie soll für die beiden ein Zuhause für immer werden, in dem sie ihr ganzes Leben geliebt und beschützt werden. Kinder in der Familie seien kein Problem, aber ein bisschen Freiheit brauchen die Katzen schon: „Die Option auf Freigang wäre schön“, erklärt die Tierhilfe, wenn nicht, sollte aber mindestens ein abgesicherter Balkon vorhanden sein. Elli und Falka sind beide geimpft und gechipt, kastriert sind sie aber noch nicht.

Elli und Falka – so wie alle Tiere der Tierhilfe – werden nicht einfach so und irgendwie vermittelt, denn die Tierschützer wollen sichergehen, dass die Tiere in ein angemessenes Zuhause kommen. So werden Katzen beispielsweise nur zu zweit oder in Haushalte mit anderen Katzen vermittelt, Zucht ist mit den Tieren untersagt, und unkastrierte Jungtiere müssen vom neuen Besitzer zwingend später kastriert werden. Alle Spielregeln gibt es im Internet unter tierhilfe-ral.de.

Wenn Sie den Kätzchen Elli und Falka ein neues Zuhause schenken wollen, melden Sie sich einfach per E-Mail an kroening@tierhilfe-ral.de oder info@tierhilfe-ral.de.

Ab sofort: regelmäßig Tiere in der WAZ

Dieser Text ist der Start einer Zusammenarbeit der WAZ und den beiden Gladbecker Tierschutzvereinen „Tierhilfe: Recht auf Leben“ und „Tierschutzverein Gladbeck“. In regelmäßigen Abständen wird die Redaktion Tiere vorstellen, die ein neues Zuhause suchen. Damit potenzielle, künftige Adoptiveltern auch wissen, worauf sie sich einlassen, stellen wir die Tiere, ihre Geschichte und ihre Eigenheiten kurz vor.

