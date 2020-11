Zugumleitung ab Hagen: Abellio richtet Ersatzverkehr ein

Ein Zug von Abellio, der am Hauptbahnhof Hagen hält, kann nicht durchfahren. Ein Ersatzverkehr ist eingerichtet.

Hagen. Ein Zug von Abellio, der von Hagen aus fährt, ist von einer Streckensperrung betroffen. Ein Ersatzverkehr wird eingerichtet.

In der Nacht von Freitag, 27. November, auf Samstag, 28. November, entfallen einzelne Fahrten von/nach Recklinghausen Hauptbahnhof auf dem Abschnitt zwischen Bottrop und Recklinghausen sowie Bottrop und Haltern am See.

Davon betroffen sind die folgenden Fahrten: 30975 von Wuppertal Hbf (Abfahrt 21.53 Uhr) nach Haltern am See, 30977 von Hagen Hbf (Abfahrt 21.45 Uhr) nach Recklinghausen Hbf, 30979 von Wuppertal Hbf (Abfahrt 22.53 Uhr) Bottrop Hbf., 30988 von Recklinghausen Hbf (Abfahrt 23.04 Uhr) nach Essen Hbf.

Fahrzeiten verlängern sich durch Baustelle und Ersatzverkehr

Auf diesem Abschnitt verkehrt ein Schienenersatzverkehr mit Bussen (SEV). Die Busse halten an den folgenden Haltestellen: Bottrop Hbf (Busbahnhof), Bottrop-Boy Bf. (Horster Str.), Gladbeck West (Bahnhofsvorplatz), Recklinghausen Hbf (Reisebushaltestelle, Große-Perdekamp-Straße). Die Fahrzeit kann sich durch die Nutzung des SEV verlängern. Abellio empfiehlt, die aktuellen Fahrzeiten und Informationen zu den Fahrten sowie Ersatzhalten in den bekannten Auskunftsmedien zu beachten und mehr Reisezeit in dem betroffenen Zeitraum einzuplanen.

Die aktuellen Fahrpläne sind online unter www.abellio.de im Bereich „Verkehrsmeldungen“ abrufbar. Fahrgäste haben außerdem die Möglichkeit, sich in der Fahrplanauskunft des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) und der Deutschen Bahn AG über die gültigen Fahrzeiten der Regel- und Ersatzverkehre zu informieren.