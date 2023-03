Erstmal nicht mehr Zugverkehr: Die RB 43 in Gladbeck-Ost wird durch Busse ersetzt.

Bahn Züge der RB 43 in Gladbeck werden durch Busse ersetzt

Gladbeck. Wegen Bauarbeiten fahren keine Züge der Linie RB 43 in Gladbeck. Die Fahrten werden durch Busse ersetzt. Betroffen sind zwei Wochenenden.

In Gladbeck werden die Züge der Linie RB 43 durch Busse ersetzt. Von Freitag, 24. März (0 Uhr), bis Montag, 3. April (5 Uhr), sowie von Freitag, 7. April (22 Uhr), bis Montag, 10. April (5 Uhr) fahren Busse statt Züge. Die Experten der Deutschen Bahn erneuern die Gleise zwischen Dorsten und Wanne-Eickel.

Für die Zeit der Bauarbeiten muss der Streckenabschnitt durchgehend gesperrt werden. Die Züge der Linie RB 43 werden durch Busse ersetzt, die an allen Stationen halten. Die Fahrplanänderungen sind in den Online-Auskunftssystemen der Deutschen Bahn enthalten und werden über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben. Außerdem sind sie unter bauinfos.deutschebahn.com und über die App „DB Bauarbeiten“ abrufbar.

