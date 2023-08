ZUE im Van der Valk: SPD Gladbeck lädt zur Infoabend ein

Das Hotel Van der Valk in Gladbeck als Flüchtlingsunterkunft: Das Thema treibt die Menschen in der Stadt um.

Gladbeck. Die SPD Gladbeck informiert über den aktuellen Stand zur geplanten ZUE im Hotel Van der Valk. Bürger sollen am 6. September auch zu Wort kommen.

Die geplante Zentrale Unterkunftseinrichtung (ZUE) im Hotel Van der Valk in Gladbeck treibt die Bevölkerung in der Stadt weiter um. Die SPD lädt jetzt zu einer Bürgerinformationsveranstaltung zum Thema ein. Interessierte können sich am Mittwoch, 6. September, auf dem Fußballplatz von Adler Ellinghorst, Ellinghorster Straße 40, über den aktuellen Stand informieren. Beginn: 18.30 Uhr.

„Die SPD wird dabei ausführlich über die Fakten und Pläne berichten“, heißt es in der Einladung. Zudem soll die sozialdemokratische Position erläutert werden.

Für diese Veranstaltung zugesagt haben Bürgermeisterin Bettina Weist und Reile Hildebrandt-Junge-Wentrup von der Evangelischen Flüchtlingshilfe. Bei der Veranstaltung sollen auch die Fragen und Sorgen der Menschen in Gladbeck Gehör finden.

