Straßenbau Zu marode: Schultenbrücke in Zweckel muss abgerissen werden

Gladbeck. Eigentlich sollte in diesem Jahr die Sanierung der Schultenbrücke in Zweckel starten. Doch Untersuchungen zeigen, dass das nicht möglich ist.

Die Schultenbrücke in Zweckel muss abgerissen werden. Das teilte die Stadt jetzt mit. Ursprünglich war geplant gewesen, die Brücke an der Schultenstraße zu sanieren. Erste Bauwerksuntersuchungen ließen auch den Schluss zu, dass das möglich ist. Im Zuge der Vorbereitung der Ausschreibung waren weitere Untersuchungen des Betons vorgenommen worden. Die wiederum brachten nun das ernüchternde Ergebnis. „Die ,Schultenbrücke’ muss abgerissen und erneuert werden“, so das Fazit der Stadt.

„Die Ergebnisse der Laboruntersuchungen fielen entgegen der Erwartung des Gutachters so schlecht aus, dass eine Sanierung wirtschaftlich nicht mehr darstellbar ist“, wird Stadtbaurat Volker Kreuzer zitiert. Gleichzeitig stellt die Stadt klar, dass keine akute Gefährdung bestehe. Dennoch wird die Traglast der Brücke auf maximal 18 Tonnen gesenkt, bis zum Neubau wird die Brücke regelmäßig untersucht. Auch Busse und Einsatzfahrzeuge werden weiterhin die Brücke befahren können.

Lesen Sie auch:

Durch den notwendigen Neubau ergeben sich für die Stadt „neue verkehrsplanerische Möglichkeiten“. Deshalb werde nun auch der angedachte Straßenbau im Umfeld der Brücke zurückgestellt und neu bewertet. Zum Zeitplan und zu den Kosten kann die Stadt keine Angaben machen man plane jedoch Zuschüsse zu beantragen. Und weiter: „Das Projekt Brückenneubau wird aktuell in die Prioritätenliste der Verwaltung eingetaktet.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck