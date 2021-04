Zollbeamte haben am 6. April eine Pizzeria in Gladbeck kontrolliert. In der Küche des Lokal stießen die Beamten auf zwei illegal beschäftigte Männer aus Indien.

Gaststättenkontrolle Zoll nimmt in Gladbeck zwei Männer in einer Pizzeria fest

Gladbeck. In einer Pizzeria hat der Zoll zwei illegal Beschäftigte angetroffen. Sie wurden festgenommen. Dem Gastronomen droht ebenfalls ein Verfahren.

Zollbeamte haben bei einer Gaststättenkontrolle in Gladbeck zwei illegal beschäftigte Männer festgenommen. Die Männer, beide mit indischer Staatsangehörigkeit, waren in der Küche der überprüften Pizzeria mit Zubereitungsarbeiten beschäftigt.

Beide Männer hatten keine gültigen Aufenthaltspapiere

Um einer Beschäftigung in Deutschland nachgehen zu dürfen, benötigen indische Staatsangehörige einen Aufenthaltstitel, der zur Ausübung einer Tätigkeit berechtigt, so eine Sprecherin des Hauptzollamtes in Dortmund. Einer der beiden Männer konnte einen indischen Reisepass und einen abgelaufenen italienischen Aufenthaltstitel vorlegen. Der andere war im Besitz eines 2019 abgelaufenen Aufenthaltstitels für Deutschland. Zudem war er zur Aufenthaltsermittlung wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts ausgeschrieben. Beide Männer haben also schwarz in der Pizzeria gearbeitet.

Die Zollbeamten nahmen die Männer im Alter von 25 und 32 Jahren vorläufig fest. Gegen beide wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachtes des illegalen Aufenthalts eingeleitet. Über ihren weiteren Verbleib entscheidet die zuständige Ausländerbehörde. Den Betreiber der Pizzeria erwartet ein Verfahren wegen der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt und der illegalen Beschäftigung von Arbeitnehmern ohne gültige Arbeitsgenehmigung.

