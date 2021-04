Zwei Unbekannte – ein Mann und eine Frau – machten sich in Gladbeck an der Breukerstraße verdächtig. Sie stehen in Verdacht, dass sie einbrechen wollen.

Polizei Zeugin kann Einbrecher mit OP-Masken in Gladbeck beschreiben

Gladbeck. Ein Mann und eine Frau machten sich in Gladbeck an der Breukerstraße verdächtig. Schmuck erbeuteten Täter an der Hochstraße.

Die Polizei meldet zwei Einbrüche in Gladbeck. In einem Fall scheinen die Täter gestört worden zu sein. Doch es liegt eine Personenbeschreibung von ihnen vor.

Laut Bericht drangen die Unbekannten am Dienstag in ein Mehrfamilienhaus an der Breukerstraße ein. Sie hebelten eine Wohnungstür im Dachgeschoss auf – die dortigen Räume werden als Büro genutzt. Eine Zeugin hörte gegen 14.30 Uhr verdächtige Geräusche und sah daraufhin zwei Unbekannte im Treppenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, möglicherweise haben die Täter ihr Vorhaben abgebrochen und haben die Wohnung gar nicht betreten.

Die beiden Tatverdächtigen können beschrieben werden. Bei einem handelt es sich demnach um einen ungefähr 1,85 Meter großen Mann mit sportlicher Figur. Er hat schwarze kurze Haare. Der Unbekannte wurde begleitet von einer etwa 20 bis 25 Jahre alten, schätzungsweise 1,65 Meter großen, schlanken Frau. Deren schwarze Haare waren zum Dutt gesteckt. Beide Personen trugen OP-Masken.

Gladbeck: Einbrecher erbeuteten an der Hochstraße Schmuck

Auf der Hochstraße sind zwischen Dienstagnachmittag und -abend Unbekannte in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter traten offensichtlich die Wohnungstür ein und durchsuchten dann die Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Einbrecher Schmuck erbeutet.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

