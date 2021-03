Zeugin kann Einbrecher in Gladbeck beschreiben

Die Polizei hat die Ermittlungen zu zwei Einbrüchen (Symbolbild) in Gladbeck – an der Hornstraße und an der Postallee – aufgenommen.

Gladbeck. Unbekannte drangen in Gladbeck in Gebäude an der Hornstraße und Postallee ein. In einem Fall konnte eine Zeugin eine Täterbeschreibung abgeben.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu zwei Einbrüchen in Gladbeck aufgenommen. Eine Tat ereignete sich an der Hornstraße, die andere an der Postallee. Einer der Täter konnte gesehen werden.

Bislang Unbekannte sind in eine Bildungsstätte an der Hornstraße eingedrungen. Der Einbruchdiebstahl ereignete sich nach Angaben der Polizei zwischen Montag, 16.30 Uhr, und Dienstag,12 Uhr. Die Einbrecher entwendeten einen Laptop. Zur Sachschadenshöhe macht die Polizei bisher keine Angaben.

Gladbeck: Eine aufmerksame Zeugin kann den Täter beschreiben

In der Nacht zu Dienstag brach ein unbekannter Mann gegen 1.30 Uhr in ein Geschäft an der Postallee ein. Er entwendete technische Geräte. Eine aufmerksame Zeugin informierte die Polizei. Der Unbekannte konnte jedoch vor Eintreffen der Beamten flüchten.

Die Zeugin beschreibt den Täter als jung und etwa 1,90 Meter groß. Er habe schwarze Kleidung getragen. Über den entstandenen Sachschaden liegen keine Angaben vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0800 2361 111 entgegen.

