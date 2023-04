Zeugen gesucht: Mann entblößt sich vor Mädchen in Gladbeck

Gladbeck. Die Polizei sucht einen Mann, der sich in Gladbeck vor einer Elfjährigen entblößt hat – nicht der erste Fall. Um Hinweise wird gebeten.

Es ist jetzt der dritte Fall von Exhibitionismus in Gladbeck innerhalb weniger Tage. Ein bisher unbekannter Mann hat sich diesmal vor einem elfjährigen Mädchen entblößt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Tat ereignete sich laut Bericht am Montag (17. April). Demnach sprach ein Mann gegen 13.30 Uhr ein elfjähriges Mädchen an der Bushaltestelle der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule (Fritz-Erler-Straße) an. „Der Unbekannte stand dort mit geöffneter Hose und nahm sexuelle Handlungen an sich vor“, heißt es. Das Mädchen fuhr nach dem Vorfall mit dem Bus nach Hause und informierte die Mutter über den Vorfall.

Weitere Fälle ereigneten sich in Gladbeck an der Enfieldstraße und auf der Mottbruchhalde

Eine Personenbeschreibungdes Täters liegt vor. Es handelt sich um einen älteren Mann mit grauen Haaren. Er war bekleidet mit einer weißen Hose, trug einen weißen Fahrradhelm und führte ein Fahrrad mit sich.

Am selben Tag belästigte ein Mann ein zehnjähriges Mädchen an der Enfieldstraße. Die Schülerin stand gegen 14 Uhr an einer Bushaltestelle und bemerkte einen Mann auf der anderen Straßenseite, der plötzlich seinen Penis aus der Hose holte und damit „herumspielte“. Wenig später fuhr der Mann auf einem Fahrrad in Richtung Berliner Straße davon.

Ein weiterer Fall ereignete sich am Sonntag (16. April) gegen 16.30 Uhr auf der Mottbruchhalde. Dort zeigte ein Mann sein nacktes Glied einer 39-jährigen Joggerin.

Sie beschrieb der Polizei den mutmaßlichen Exhibitionisten. Nach den Angaben der 39-Jährigen ist der Mann etwa 1,80 Meter groß, schlank und ein dunkler(er) Hauttyp. Er trug eine Basecap, eine weiße Jacke, Jeanshose und einen auffällig breiten Gürtel.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter 0800/2 36 11 11 in Verbindung zu setzen.

