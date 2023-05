Zeugen gesucht: Gladbecker von Fahrradfahrern attackiert

Ein Gladbecker wurde am Dienstagvormittag von Radfahrern attackiert. Die Polizei vermutet, dass die Täter auf E-Bikes bzw. Pedelecs unterwegs waren (Symbolfoto)

Gladbeck. Ein 61-Jähriger Gladbecker wurde von zwei Radfahrern attackiert. Dabei wurde unter anderem seine Brille zerstört. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Ein 61-Jähriger Gladbecker wurde an der Europabrücke von Radfahrern attackiert. Nun sucht die Polizei nach zwei Fahrradfahrern und nach Zeugen, die am Dienstagvormittag im Bereich Europabrücke unterwegs waren - und Angaben zu diesem Vorfall machen können.

Laut Polizei kam der 61-jähriger am späten Dienstagnachmittag zur Wache und gab an, am Vormittag von Radfahrern attackiert worden zu sein. Er sei gegen 10 Uhr mit seinen Hunden auf der Möllerstraße unterwegs gewesen. Als er auf die Europabrücke (Sandstraße) gehen wollte, standen zwei Radfahrer im Weg. Er sprach kurz mit den Männern und sie machten Platz.

Fahrradfahrer fuhr über die Brille des Gladbeckers

Wenig wurde er dann von hinten attackiert, so dass er gegen das Brückengeländer prallte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde er von einem Fahrradfahrer geschlagen oder getreten. Durch die Attacke fiel auch die Brille des Gladbeckers zu Boden. Anschließend fuhr ein zweiter Fahrradfahrer darüber, so dass die Brille zerstört wurde. Der 61-Jährige wurde leicht verletzt. Die Radfahrer fuhren anschließend in Richtung Innenstadt weiter.

Ob es sich bei den Radfahrern um die gleichen gehandelt hat, die vorher im Weg standen, ist nicht sicher. Die Fahrradfahrer wurden wie folgt beschrieben: männlich, etwa 1,80 Meter groß, normale Statur, schwarze Radbekleidung, einer trug einen roten Helm, der andere einen blauen Helm. Die Fahrräder seien in der passenden Farbe (rot und blau) zu den Helmen gewesen. Vermutlich waren die Männer mit E-Bikes bzw. Pedelecs unterwegs.

Hinweise nimmt die Polizei entgegenunter: 0800/2361 111.

