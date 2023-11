Zeugen gesucht: Einbrecher knacken zwei Türen in einem Haus

Unbekannte haben in Gladbeck in einem Mehrfamilienhaus zwei Wohnungstüren aufgebrochen. Polizei bittet um Hinweise.

Gladbeck. Unbekannte haben in einem Mehrfamilienhaus in Gladbeck zwei Wohnungstüren aufgebrochen. Es liegen Personenbeschreibungen vor.

In einem Mehrfamilienhaus an der Lambertistraße in Gladbeck sind am frühen Dienstagabend (28. November) gleich zwei Wohnungstüren im Erdgeschoss aufgebrochen worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die unbekannten Täter hatten laut Bericht gegen 18.30 Uhr bei einem Mieter geklingelt, der dann die Haustür „aufdrückte“. Wenig später hörten Bewohner verdächtige Geräusche und schauten im Hausflur nach. „Daraufhin liefen (mindestens) drei Personen weg“, so die Polizei.

Außerdem wurden die Beschädigungen an den beiden Wohnungstüren festgestellt. Gestohlen wurde nichts.

Die Polizei bittet um Hinweise: So sollen die Tatverdächtigen aussehen

Die Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben: etwa 17 bis 20 Jahre alt, dunkle Kleidung, sprachen Deutsch. Eine Person wurde als schlank und dunkelhäutig beschrieben. Sie habe mit Rastazöpfe gehabt.

Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0800/2361 111 um Hinweise.

