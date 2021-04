Zeugen gesucht: Einbrecher entkommen in Gladbeck mit Schmuck

Gladbeck. Der Diebstahl in Gladbeck erfolgte am Tag. Eine verdächtige Frau konnte beobachtet werden. So beschreiben sie Zeugen.

Nach einem Einbruch in Gladbeck sucht die Polizei jetzt weitere Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können.

Bislang unbekannte Einbrecher sind am Montag, in der Zeit von etwa 11 Uhr bis 13 Uhr, in ein Haus an der Feldstraße im Stadtteil Butendorf eingedrungen. Sie durchwühlten mehrere Räumlichkeiten und stahlen Schmuck.

Eine tatverdächtige Frau ist beobachtet worden

Eine Zeugin konnte Angaben zu einer verdächtigen Frau machen, die sie gesehen hat. Die mutmaßliche Tatbeteiligte ist 20-30 Jahre alt und etwa 1,60-1,65 Meter groß. Die schlanke Frau hatte ihre schwarzen Haare zum Zopfknoten gebunden. Sie trug dunkle moderne Kleidung.

Hinweise zum Einbruch und den Tätern nimmt die Polizei unter Tel. 0800 2361 111 entgegen.