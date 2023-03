Immer mehr Anzeigen wegen zertrümmerter Auto-, Haus- und Bushaltestellenscheiben in Gladbeck werden bei der Polizei gestellt.

Vandalismus Zertrümmerte Scheiben: 114 Anzeigen allein in Gladbeck

Gladbeck. Die Polizei hat in den vergangenen Tagen 114 Fälle von mutwillig zerstörten Glasscheiben an Autos und Wartehäusern registriert. Hinweise erbeten.

Die Reihe der Vandalismus-Vorfälle in Gladbeck wird immer länger. Corinna Kutschke, Sprecherin im zuständigen Polizeipräsidium Recklinghausen, meldet am Donnerstag auf Anfrage der WAZ: „Uns liegen mehr als 100 Sachverhalte vor.“ Besonders betroffen seien die Stadtmitte sowie die Stadtteile Zweckel und Brauck. Aber nicht nur in Gladbeck zertrümmerten bisher Unbekannte Glasscheiben.

„Beschädigt wurden hauptsächlich die Scheiben von Autos und Bushaltestellenhäusern, aber auch Fensterscheiben von Gebäuden“, berichtet Corinna Kutschke. Insgesamt 114 Vorfälle zwischen dem 10. und 14. März habe die Polizei aufgenommen. Vieles davon sei, wie berichtet, am Wochenende geschehen, „meistens nachts“.

Corinna Kutschke, Sprecherin der Polizei Recklinghausen, meldet: Besonders betroffen sind von der Zerstörungswut Gladbecks Mitte, Zweckel und Brauck. Foto: Polizei Recklinghausen

Doch diese Akte mutwilliger Zerstörung seien keineswegs auf Gladbeck beschränkt. Polizeisprecherin Kutschke sagt: „Wir haben auch Fälle in Marl und Dorsten.“

Christoph van Bürk, Sprecher der Vestischen, berichtet, der Haltestellenservice habe mittlerweile sieben weitere demolierte Fahrgasthäuschen in Gladbeck entdeckt – sechs davon in Brauck, eine in Zweckel.

Die Spur der Zerstörung setze sich auch in anderen Städten fort. So seien in Marl fünf Wartehäuschen der Vestischen beschädigt worden, dazu zwei weitere von Ströer. In Dorsten hat die Vestische sieben eigene ruinierte Bushaltestellen gezählt, hinzu kommen sechs, für die andere Unternehmen verantwortlich sind.

Insgesamt komme man so auf 52 zerstörte Fahrgasthäuschen der Vestischen, plus 15 von anderen Anbietern. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2022 habe die Vestische an ihren Wartehäuschen 89 Glasschäden gezählt. Christoph van Bürk: „Bei uns im Haus herrscht nur noch Kopfschütteln.“

Die Polizei bittet weiter um Hinweise, die zur Aufklärung der Taten führen. Telefonischer Kontakt: 0800/2 36 11 11.

