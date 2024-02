Sonntag zieht der Schubkarrenumzug durch Rosenhügel. Autofahrer müssen mit Behinderungen rechnen, die Veranstalter haben eine Bitte an Anwohner.

Einen Rosenmontagszug gibt es in Gladbeck nicht, dafür hat der Schubkarrenumzug am Sonntag auf dem Rosenhügel Tradition und ist ein fester Termin im Kalender der Gladbecker Närrinnen und Narren. Um 13.30 Uhr startet der Zug auf dem Gelände der Südparkschule ab der Münsterländer Straße. Von dort aus ziehen die Jecken durch den Stadtteil und ein kurzes Stück sogar durch die Nachbarstadt Gelsenkirchen (s. Plan).

19 Gruppen beteiligen sich in diesem Jahr, insgesamt seien 390 Teilnehmer unterwegs, sagt Mit-Organisator Michael Koloßa. Ziel ist das Schulzentrum in Brauck, dort steigt im Anschluss auch eine „After-Run-Party“. Die sei eigentlich schon ausverkauft, sagt Koloßa, mit etwas Glück könnten Teilnehmer aber ab 18 Uhr noch Restkarten an der Abendkasse ergattern.

Gladbecker Karnevalisten appellieren an die Anwohner entlang der Zugstrecke

Autofahrer müssen am Sonntag mit Beeinträchtigungen entlang der Route rechnen. Straßen sind währenddessen gesperrt. Die Organisatoren appellieren auch an die Anwohner, ihre Autos während des Umzugs nicht an der Zugstrecke zu parken. Entsprechende Infozettel werde man auch noch verteilen, sagt Koloßa. Zwar werden die Fußgruppen mit ihren Handwagen überall durchkommen, doch für die Zuschauer am Rand – bei dem familiären Zug eben oft Kinder – sei es einfacher und schöner, ohne parkende Autos am Rand, so die Bitte der Karnevalisten.

Einschränkungen auf vier Linien der Vestischen

Auch die Vestische kündigt an, dass einige Linien am Sonntag Umleitungen fahren müssen, voraussichtlich im Zeitraum zwischen 12.30 und circa 16 Uhr, so heißt es seitens des Nahverkehrsunternehmens. Betroffen sind folgende Linien in Gladbeck:

Linie 252: Die Umleitung erfolgt in beiden Fahrtrichtungen ab Marienstraße über Horster Straße, Wiesmannstraße, Rosenstraße, Holthauser Straße, Braukämperstraße, Holthauserstraße und weiter über den normalen Linienweg. Die Haltestellen „Vehrenbergstraße“, „Büskenweg“ und „Blindschacht“ entfallen für die Dauer der Umleitung. Die Haltestelle „Stettiner Straße“ wird zur „Stettiner Straße“ der Linie 258 auf der Marienstraße verlegt.

Linie 258: Die Umleitung erfolgt in beiden Fahrtrichtungen ab Horster Straße über Wiesmannstraße, Rosenstraße, Holthauser Straße, Braukämperstraße und weiter über den normalen Linienweg. Die Haltestelle „Rosenhügel Markt“, „Sauerländer Straße“, „Petruskirche“ und „Greifswalder Straße“ entfallen für die Dauer der Umleitung. Die Haltestelle „Nelkenstraße“ wird zur „Nelkenstraße“ der Linie 252 auf der Holthauser Straße verlegt.

Linien SB 36 & 259: Es kann im Bereich der Haltestelle „Hunsrückstraße“ durch das Queren des Karnevalszuges kurzzeitig zu Verspätungen kommen.

