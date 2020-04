ZBG nimmt an zwei Tagen schadstoffhaltige Abfälle entgegen

Gladbeck. Wegen der Corona-Krise ist der Wertstoffhof in Gladbeck auch weiterhin geschlossen. An zwei Tagen können jedoch Sonderabfälle abgegeben werden.

Bürger können am 29. und 30. April schadstoffhaltige Abfälle beim ZBG an der Wilhelmstraße abgeben. Zuvor muss dafür aber am 27. oder 28. April telefonisch ein Termin vereinbart werden, so das ZBG-Team. An diesen beiden Tagen werden in der Zeit von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr unter der Nummer 02043/992466 die Anlieferungstermine für den 29. und 30. April vergeben. Am Telefon können dann auch konkrete Fragen zur Anlieferung geklärt werden.

Der direkte Kontakt soll bei der Abgabe vermieden werden

Schon jetzt weist der ZBG darauf hin, dass nur die schadstoffhaltigen Abfälle angenommen, für die eine händische Begutachtung durch die Mitarbeiter des Wertstoffhofes weitestgehend überflüssig ist. Unter der Aufsicht und den Anweisungen des Fachpersonals können die Bürger ihre Abfälle in die hierfür bereitgestellten Behälter stellen. So soll ein direkter Kontakt vermieden werden.

Abgegeben werden können: Dispersionsfarben (Wand und Deckenfarben für innen), Silikon- und Acrylfugenmittel, Farben und Lacke, Spraydosen aller Art, Feuerlöscher, Altöl und ölverunreinigte Betriebsmittel (Ölfilter, Wischtücher usw.), Schmierfette, Leuchtstofflampen, LED-Lampen, Batterien und Akkumulatoren außer von E-Bikes oder E-Rollern, Bleibatterien (Auto/Motorrad), Poolchlor, PH-Plus und PH-Minus, lösemittelhaltige Abfälle (größer 0,5 Liter), Reinigungs- und Pflegemittel (größer 1 Liter), schadstoffhaltige Abfälle werden nur in Originalverpackungen angenommen, welche dicht verschlossen und von ausreichender Festigkeit sind.

Chemikalien, Säuren und Laugen können nicht entsorgt werden

Chemikalien, Säuren und Laugen können nicht entsorgt werden, so der ZBG weiter. Die Anlieferung kann nur mit einem Termin erfolgen.

Bürger ohne Termin dürfen das Gelände des ZBG nicht befahren und werden abgewiesen, darauf weist das Team ausdrücklich hin. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage seien auch an diesen Tagen die verschärften Vorschriften zum Kontaktverbot (Abstand halten, keine Gruppenbildung, etc.) zu beachten. Das Verlassen des Fahrzeuges ist nur während des Termins zum Entladen erlaubt. Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist verpflichtend.Sollte es zu Wartezeiten kommen, bitten die Mitarbeiter um Geduld.

Diese Aktion hat keine Auswirkungen auf die Öffnungszeiten des Wertstoffhofes an der Wilhelmstraße. Dieser bleibt auch weiterhin geschlossen. Dieser Service ist nur den Gladbeckerinnen und Gladbeckern vorbehalten. Kontrollen an der Einlassstelle sind möglich. Darauf weist der ZBG hin.