Hangrutschen wie diese auf dem Spielplatz am Südpark müssen in Gladbeck gesperrt werden. Der Grund: Sie entsprechen nicht der gesetzlichen Norm.

Spielplätze ZBG muss in Gladbeck Hangrutschen sofort sperren

Gladbeck. Hangrutschen auf Spielplätzen, an Kitas und Schulen in Gladbeck entsprechen nicht gesetzlichen Normen. Diese Standorte sind gesperrt.

22 sogenannte Hangrutschen auf Spielplätzen, an Kindergärten und an Schulen in Gladbeck sind zurzeit nicht nutzbar. Die Geräte mussten umgehend gesperrt werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Grund: Die Rutschen „entsprechen nicht mehr den gesetzlichen Normen“, heißt es.

Der Zentrale Betriebshof Gladbeck (ZBG) habe „aufgrund von gesetzlichen Vorgaben alle 27 auf Spielplätzen, an Kindergärten und an Schulen im Stadtgebiet vorhandenen Hangrutschen und das direkte Umfeld einer intensiven Nachprüfung unterzogen“. Das Ergebnis: „22 Rutschen an 18 Standorten entsprechen nicht mehr den gesetzlichen Normen.“

Einige Standorte in Gladbeck mussten umgehend gesperrt werden

Einige Standorte hätten deshalb umgehend gesperrt werden müssen. Die Verkehrssicherheit könne dort nicht mehr gewährleistet werden. Es handelt sich den Angaben zufolge um die Anlagen: Albert-Einstein-Straße, Südpark, Wittringen, Hunsrückstraße, Bürgerpark Butendorf, Schulstraße, Vehrenbergstraße, Pestalozzischule, Kita Voßstraße und Kita Maria-Theresien-Straße.

Weitere Standorte könnten vorübergehend durch Sofortmaßnahmen in Betrieb gehalten werden. Das betrifft folgende Anlagen: Berliner Straße, Bloomshof, Dahlmannsweg, Hunsrückstraße, Kösliner Straße, Schwechater Straße, Kotten Nie und Kita Krusenkamp. Die Stadtverwaltung: „Auch an diesen Standorten ist jedoch eine weitere Überarbeitung zum Erhalt des dauerhaften Betriebes erforderlich.“

Von diesen Regelungen sei nicht nur Gladbeck betroffen: „In anderen Städten mussten bereits zahlreiche Anlagen gesperrt oder demontiert werden. Da es bei den meisten Anlagen nicht mit Kleinmaßnahmen getan ist, sind umfangreiche Planungs- und Ausführungsmaßnahmen notwendig, um Ersatzlösungen zu finden.“ In welchem Zeitraum Überarbeitungen und Neuplanungen möglich sein werden, lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. „Bis dahin bleibt der Spielwert der betroffenen Bereiche deutlich gemindert.“

Trotzt mehrfacher Anfragen der WAZ-Redaktion Gladbeck konnte die Stadtverwaltung Fragen zu Details der Problematik bisher nicht beantworten.

