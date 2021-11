ZBG Gladbeck: Die Laub-Sammlung endet Ende November

Der ZBG hat in diesem Jahr eine zusätzliche Kehrmaschine angemietet.

Gladbeck. Das Team vom Zentralen Betriebshof in Gladbeck sammelt die Laubcontainer wieder ein. Ende des Monats ist die Laubsammlung nämlich vorbei.

Es ist Herbst und die Blätter fallen, das lässt sich nicht vermeiden. Um die Gladbeckerinnen und Gladbecker bei der Beseitigung des Straßenlaubs zu unterstützen und das aktuelle hohe Laubaufkommen zügig zu beseitigen, hat der ZBG in diesem Jahr nicht nur rund rund 800 Laubtonnen im ganzen Stadtgebiet verteilt. Zusätzlich wurde jetzt auch noch eine Kehrmaschine angemietet.

So gelingt es dem Team vom ZBG, neben dem Laubsaugen und Leeren der Laubtonnen, die regelmäßige wöchentliche Straßenreinigung fast wie gewohnt durchzuführen. Die Mitarbeiter vom Zentralen Betriebshof Gladbeck beginnen jetzt damit, die Laubcontainer im Stadtgebiet nach und nach wieder einzuziehen, da die Laubsammlung zum Ende des Monats abgeschlossen wird.

Laubkörbe werden oft zur Müllablagerung zweckentfremdet

Anwohnerinnen und Anwohner werden gebeten, die selbstständig aufgestellten Laubkörbe nun kurzfristig wieder zu entfernen. Erfahrungsgemäß werden diese zur Müllablagerung missbraucht und beschädigen auf Dauer Bäume und Baumscheibenbepflanzungen. Sollte anschließend vereinzelt noch Laub anfallen, besteht natürlich die Möglichkeit, dies gebührenfrei am Wertstoffhof an der Wilhelmstraße abzugeben. Dafür muss das Laub in Säcken oder ähnlichen Gefäßen angeliefert werden. Die Menge von einem Kubikmeter darf dabei nicht überschritten werden.

