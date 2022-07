Zahl der Drogentoten im Kreis Recklinghausen 2020 gestiegen

Gladbeck. Im Kreis Recklinghausen, inklusive Gladbeck, gab es 2020 mehr Drogentote. Warum das mit der Corona-Pandemie zusammen hängen könnte.

Die Zahl der Drogentoten ist im Jahr 2020 in den Städten des Kreises Recklinghausen deutlich gestiegen. Eine Ursache dafür könnte in der Corona-Pandemie liegen, schätzen Experten.

Nach den aktuellen Zahlen des statistischen Landesamts NRW sind im Jahr 2020 im Kreis Recklinghausen 118 Menschen durch Drogenmissbrauch gestorben, im Jahr davor waren es lediglich 110. Das entspricht einer Steigerung um 7,3 Prozent.

Durch den Konsum illegaler Drogen sind 15 Menschen gestorben

Dabei starben 103 Menschen durch den Konsum von Alkohol. Im Jahr 2019 waren es 106 Tote. 15 Menschen sind durch den Konsum illegaler Drogen ums Leben gekommen. Hier lag die Zahl mit vier Drogentoten in 2019 noch deutlich niedriger.

„Ein Grund für diese Entwicklung war sicherlich auch die Corona-Pandemie. Viele suchtkranke Menschen sind durch die Pandemie in eine verstärkte Lebenskrise geraten, gewohnte Strukturen, persönliche Hilfsangebote und Ansprechpartner sind praktisch von einem Tag auf den anderen weggebrochen – mit entsprechenden Folgen“, erklärt Michael Lobscheid von der Krankenkasse IKK classic.

Deshalb sei es nun auch wichtig, die Suchthilfe und die Prävention auf allen Ebenen weiter zu stärken und dies auch bei der möglichen Corona-Welle im Herbst zu erhalten. Der Erfolg der Prävention und der Suchtarbeit zeige sich beispielsweise daran, dass die Zahl der Drogentoten im Kreis Recklinghausen trotz der Steigerung im Jahr 2020 verglichen mit dem Jahr 2010 um 10,3 Prozent gesunken sei.

Allerdings: „Auch wenn dies eine positive Entwicklung ist, sollte man sich aber nichts vormachen, noch immer ist der Umgang mit Alkohol und Drogen in Deutschland hoch problematisch“, so Lobscheid. So werde beispielsweise laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Deutschland deutlich mehr getrunken als im Rest der Welt.

Jeder Deutsche im Alter von über 15 Jahren konsumiere im Schnitt 11,8 Liter reinen Alkohol im Jahr. Das entspricht rund 500 Flaschen Bier. Weltweit liege der Alkoholkonsum mit 6,2 Litern an reinem Alkohol noch nicht einmal halb so hoch. Auch in Europa wird weniger getrunken: 10,9 Liter reiner Alkohol pro Jahr nämlich.

