Yanik (20) aus Gladbeck will Heidi Klums Topmodel werden

Gladbeck Noch jobbt Yanik aus Gladbeck in einer Spielhalle in Oberhausen. Das könnte sich ändern. Der Zwanzigjährige wagt sich auf den Catwalk bei GNTM.

Endlich! In der 19. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) will sich Model-Mama Heidi Klum auch der Beurteilung männlicher Kandidaten auf deren Catwalk-Qualitäten widmen. Darauf hat Yanik als Fan des TV-Kultformats lange gewartet. Nun ist der Zwanzigjährige aus Gladbeck nämlich auch mit dabei – in der aktuellen Riege der Nachwuchs-Models, die sich wahnsinnig über ein Foto aus der Hand von Heidi Klum freuen würden. Bei dieser Kult-Ansage der Model-Mama wissen die Teilnehmer, dass sie es in die nächste Runde geschafft haben.

Wie Yanik aus Gladbeck sich wohl bei GNTM machen wird?

Wie Yanik sich machen wird? Staffelstart ist am heutigen Donnerstag (15. Februar, 20.15 Uhr, Pro Sieben). Dann wird man sehen, wie Yanik mit nervenaufreibenden Challenges und vielleicht auch mit dem ein oder anderen Zickenkrieg unter den Kandidatinnen und Kandidaten umgehen kann. Ja, und die Kommentare von Model-Mama Heidi sind ja auch in der Regel keine leichtbekömmliche Kost, haben schon für manchen tränenreichen Abgang gesorgt.

Auf jeden Fall ist der junge Gladbecker im Moment aber noch fest davon überzeugt, sich aktuell in der „Blütezeit seines Ich-Seins“ zu befinden. Und im Kandidaten-Interview sagt er sehr selbstbewusst: „Ich habe gute Chancen, weil ich mich so lange zurückgehalten habe und jetzt my time to shine ist. Ich weiß, dass ich es draufhabe und glaube an mich.“

Gladbecker verrät, oft mit Stars wie Troye Sivan und Machine Gun Kelly verwechselt zu werden

Möchte gern als Model und Schauspieler Karriere machen: Yanik aus Gladbeck macht bei „Germany‘s next Topmodel“ mit. Foto: WAZ

Im Moment jobbt der junge Gladbecker mit der weißblonden Vokuhila-Friese noch in einer Retro-Spielhalle in Oberhausen. Das kann sich natürlich schlagartig ändern, sollte Heidi Klum Gefallen an seinem heißgeliebten 80er-Jahre-Style finden. Das könnte ihn ja dann durchaus auf die Laufstege der Welt katapultieren. Seinem großen Wunsch, einmal nach New York zu reisen, würde das auf jeden Fall schon mal sehr entgegenkommen. Oft, hat Yanik im Interview mit Pro Sieben auch schon verraten, werde er mit Stars wie Troye Sivan oder Machine Gun Kelly verglichen.

Schon als Kind wollte Yanik übrigens Schauspieler werden. Vorstellen kann der Zwanzigjährige sich das nach wie vor. Schon im Alter von zehn hat er angefangen zu modeln. Nicht die schlechtesten Voraussetzungen, sollte man meinen, um wenigstens einige Runden bei GNTM überstehen zu können. In der Männer-Model-Szene, sagt der schlaksige Zwanzigjährige, sei aktuell noch überwiegend der durchtrainierte Typ Mann mit krassen Muskeln angesagt. „Jetzt möchte ich zeigen, dass das nicht so sein muss!“

