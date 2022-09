In Startercentren laufen Workshops – zum Beispiel zum Thema „So entwickelst du deine Geschäftsidee“ für Frauen. Hier bekommen Gladbeckerinnen nützliche Tipps.

Wirtschaft Workshop: So entwickeln Gladbeckerinnen eine Geschäftsidee

Gladbeck. Gladbeckerinnen, die einen Betrieb gründen wollen, erhalten im Workshop des Startercenters nützliche Tipps. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Das Startercenter Kreis Recklinghausen bietet einen Workshop „So entwickelst du deine Geschäftsidee“ für Frauen, unter anderem in Gladbeck. an. Das Angebot ist Teil der Reihe „Mutig-Clever-Gründerin“.

Der Workshop startet am Dienstag, 11. Oktober, um 9.30 Uhr im Startercenter Bottrop, Paßstraße 2. Er dauert bis 15 Uhr. In dem Angebot mit Expertin Eva-Maria Siuda geht es um die Entwicklung eines passenden Geschäftsmodells – kurz und übersichtlich auf einer Seite dargestellt. Austausch und Diskussionen in der Gruppe geben zusätzliche Inspiration.

Die Kampagne „Mutig.Clever.Gründerin!“ ist einer Workshopreihe für gründungsinteressierte Frauen. Organisiert wird sie von den Startercentern des Kreises Recklinghausen, der Städte Bottrop und Gelsenkirchen sowie der IHK Nordwestfalen und der B3-Businessberatung.

Die Teilnahme an dem Workshop ist kostenlos. Anmeldungen sind möglich unter 0 20 41/70 47 82 oder per Mail an „startercenter@bottrop“.

