Wolfgang Wedekind (58) ist zum neuen Fraktionsvorsitzenden der Gladbecker SPD gewählt worden. Er konnte sich knapp gegen Jens Bennarend (Stadtverbandsvorsitzender) mit einer Stimme Vorsprung (10:9) durchsetzen.

Die Ratsmitglieder der SPD bestimmten zudem Claudia Braczko (Ortsverein Rentfort) sowie Volker Musiol (OV Mitte) als neue, beziehungsweise bestätigten Mario Sommerfeld (OV Schultendorf) als Stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Christa Bauer (OV Ost) bleibt Fraktionsgeschäftsführerin. Im Sinne der Vorstellungsrede von Wolfgang Wedekind, der als sein Ziel benannt hatte, die Fraktionsarbeit breiter aufstellen und alle Ortsvereine einbinden zu wollen, wurden zudem in den Vorstand gewählt: Benedikt Kapteina (OV Butendorf), Bernd Saslona (OV Rosenhügel), Andreas Schwarz (OV Brauck) und Maurice Zurhausen (OV Zweckel). Als Wahl zum stellvertretenden Bürgermeister hat die Ratsfraktion einstimmig Norbert Dyhringer benannt.

Die Fraktions- und Ratsarbeit soll stärker versachlicht und professionalisiert werden

Sein Ziel sei es, so Wolfgang Wedekind im Gespräch mit der WAZ, „die Fraktionsarbeit zu professionalisieren“ und im Teamgedanken die politischen Themen stärker als bisher in die gesamte Fraktion zu kommunizieren. Er wolle dazu beitragen, dass sich der sachliche und respektvolle Umgang auch in der Rats- und Ausschussarbeit mit den anderen Fraktionen widerspiegele. Denn eines der wichtigsten Themen, das die Ratspolitik fraktionsübergreifend künftig anzugehen habe, seien die Auswirkungen der Coronakrise für die Stadt. Angesichts auch fehlender Steuereinnahmen seien die Etatberatungen für den schon zuvor auf Kante genähten Haushalt dabei eine wichtige, erste zu nehmende Hürde, „um sicherzustellen, dass wir unsere kommunale Handlungsfreiheit behalten können“.

In gutem Dreiklang mit Bürgermeisterin Bettina Weist und der Ortspartei sei es weiteres Ziel, „die im Wahlkampf benannten Schwerpunktthemen der SPD anzupacken und umzusetzen“. Dies sind die Felder Bildung, Kinder und Jugend, Mobilität, Klimawandel, Gute Gemeinschaft, Wohnen, Finanzen sowie Arbeit und Wirtschaft.

Politologe und Referent der SPD-Landtagsfraktion in Düsseldorf

Wolfgang Wedekind ist Politikwissenschaftler. Er arbeitet für die SPD-Landtagsfraktion als Referent im Bereich Städtebau, Wohnen und Verkehr. Wedekind ist verheiratet, Vater eines Sohnes und lebt in Ellinghorst (Vorsitzender OV seit 1999). Der 58-Jährige gehört dem Rat der Stadt seit 2004 an, er arbeitete im Stadtplanungs- und -bauausschuss sowie im Umweltausschuss mit.