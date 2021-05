Wohnungslose aus Gladbeck können sich bei der Caritas am 12. und 14. Mai gegen das Coronavirus impfen lassen.

Corona Wohnungslose Menschen erhalten Impfangebot in Gladbeck

Gladbeck. Der Caritasverband macht Wohnungslosen aus Gladbeck ein Impfangebot, um sich vor Corona zu schützen. Die Pfadfinder helfen bei der Aktion mit.

Für die wohnungslosen Menschen in Gladbeck kündigt sich jetzt eine Lösung in Sachen Corona-Schutzimpfung an, nachdem die Impfsituation dieser Gladbecker bisher wenig zufriedenstellend war.

Wie Caritas-Chef Rainer Knubben mitteilt, werden die Impfungen für Obdachlose am Mittwoch, 12., und Freitag, 14. Mai, in Gladbeck durchgeführt. Dazu wird auf dem Innenhof der Caritas-Geschäftsstelle, Kirchstraße 5, ein Zelt aufgebaut, in dem die Impfungen mit dem Präparat von Johnson & Johnson vorgenommen werden sollen.

Die Pfadfinder bauen ein Impfzelt auf und helfen bei der Organisation

Dies geschieht durch die Caritas-Betriebsärztin. Für diesen Impfstoff ist nur eine Impfung erforderlich. Unterstützt wird der Caritasverband von der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG). Die Pfadfinder stellen das Zelt zur Verfügung und werden den Aufbau organisieren. Die Jugendgruppierung zählt in Gladbeck mehr als 400 Mitgliedern, die in Ellinghorst, Ost, Rentfort und Zweckel ihren Sitz haben.

In Gladbeck gibt es 140 wohnungslose Menschen, genauso viele Impfdosen wurden beim Gesundheitsamt des Kreises Recklinghausen nun bestellt. Die betroffenen Personen werden rechtzeitig informiert.

