Wohnungseinbruch in Gladbeck: Schmuck und Geld erbeutet

Gladbeck. Unbekannte sind in Gladbeck in eine Wohnung eingedrungen. Sie entkamen unerkannt mit ihrer Beute. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

Einbrecher sind in Gladbeck in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Horster Straße eingedrungen. Laut Mitteilung der Polizei geschah die Tat am Mittwoch irgendwann in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 20.30 Uhr. Die unbekannten Täter durchsuchten die komplette Wohnung. Sie stahlen Bargeld und Schmuck. Mit ihrer Beute machten sie sich dann aus dem Staub. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0800 2361 111 bei der Kripo melden können.