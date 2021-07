Wohnungsbrand: Gladbecker Kräfte helfen bei Menschenrettung

Gladbeck. Rettungskräfte aus Gladbeck helfen in Gelsenkirchen. Mehrere Personen wurden von der Feuerwehr über Drehleitern gerettet.

Rettungskräfte aus Gladbeck haben die Feuerwehr Gelsenkirchen am Samstagmorgen in Hassel unterstützt. Bei einem Wohnungsbrand mussten 19 Menschen gerettet werden, denen der Fluchtweg abgeschnitten war.

Der Alarm war gegen 8.20 Uhr eingegangen. Das Feuer hatte sich in der Küche einer Wohnung in der zweiten Etage des viergeschossigen Mehrfamilienhauses an der Polsumer Straße ausgebreitet. Dichter Rauch schnitt den Bewohnern den Fluchtweg ab. Von der Feuerwehr Gelsenkirchen (56 Einsatzkräfte) wurden insgesamt 19 Personen aus ihren Wohnungen befreit, davon zehn über zwei in Stellung gebrachte Drehleitern. Nachdem die Bewohner das Wohnhaus verlassen hatten, konnten die Einsatzkräfte das Feuer rasch löschen.

Mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus

Rettungskräfte aus Gladbeck unterstützen den Einsatz. Bei zwei Bewohnern wurde eine Rauchgasvergiftung festgestellt, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Das Haus ist bis auf Weiteres unbewohnbar – 23 Menschen müssen vorübergehend anderweitig unterkommen.

