Wohnprojekt Schönes leben lädt zur Baustellenbesichtigung

Gladbeck. Die Baustelle des neuen Senioren-Wohnprojektes an der Wilhelmstraße kann besichtigt werden. Das ist bei der Info-Veranstaltung zu beachten.

Der neue Wohnkomplex an der Wilhelmstraße geht in die finale Bauphase. Im Mai soll das exklusive Service-Wohnendes Unternehmens „Schönes Leben“ eröffnet werden.

Eine Informationsveranstaltung findet am 24. Februar um 14.30 Uhr in der Mathias-Jakobs-Stadthalle in Gladbeck statt. Im Anschluss ist eine Baustellenbegehung in kleinen Gruppen mit Hausbesichtigung (diverse Räume, Tagespflege) geplant, an der Bürgermeisterin Bettina Weist teilnehmen will. Darüber hinaus können zwei Musterwohnungen besichtigt werden.

84 Wohnungen werden mit buchbaren Service-Angeboten vermietet

Auch Einblicke in Musterwohnungen sind möglich. Foto: NN / Schönes Leben

Die Anlage bietet insgesamt 84 Wohnungen mit 1,5- bis 3-Zimmern und einer Wohnfläche von 37 bis 100 Quadratmetern. Teilnahmeanmeldungen können per Mail an kilian.muth@schoenes-leben.org als auch telefonisch unter 95720 oder persönlich im Shönes Leben Vertriebsbüro in der Horster Straße 23 erfolgen.

