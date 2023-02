Mehr Gladbecker haben nun Anspruch auf Wohngeld. Weil die Anträge aber kompliziert sein können, gibt es in Gladbeck ein umfangreiches Beratungsangebot.

Soziales Wohngeld Plus: Hier gibt es kostenlose Beratung in Gladbeck

Gladbeck. Dank Wohngeld Plus haben nun viel mehr Menschen Anspruch auf finanzielle Unterstützung. In Gladbeck gibt deswegen ein neues Beratungsangebot.

Ab sofort bieten der Caritasverband Gladbeck und die Propsteipfarrei St. Lamberti Beratung zum Thema Wohngeld Plus an. Das neue Wohngeld können nicht nur wesentlich mehr Menschen in Anspruch nehmen als das alte. Es steigt im Schnitt auch um 190 Euro im Monat. Das ist mehr als eine Verdoppelung.

„Unser Ziel ist, Betroffenen damit eine nachhaltige Unterstützung zu schaffen, da das Geld bei Bewilligung künftig monatlich für sie zur Verfügung stehen wird und nicht nur einmalig“, erklärt Caritasvorstand Rainer Knubben.

Wo findet die Wohngeld Plus-Beratung in Gladbeck statt?

Mitte: Mitarbeiter des Caritasverbandes stehen mittwochs zwischen 14 und 16 Uhr sowie freitags zwischen 10 und 12 Uhr zur Beratung und Antragstellung in der Geschäftsstelle, Kirchstraße 5, zur Verfügung. Eine telefonische Anmeldung ist nicht notwendig. Zusätzliche Termine können auf Anfrage vereinbart werden unter 02043 27 91 0.

Brauck: Beratungsangebot freitags von 10 bis 12.30 Uhr im Pfarrheim St. Marien, Auf´m Kley 11. Um vorherige Anmeldung wird gebeten. Weitere Termine sind nach telefonischer Absprache möglich unter 0176 90 74 24 94.

Butendorf: Das Beratungsangebot findet immer freitags von 9.30 bis 12 Uhr im Kirchenbüro Hl. Kreuz, Horster Str. 131, statt. Um vorherige Anmeldung unter 02043 31 17 0 (jeweils dienstags von 8.30 bis 11.30 und donnerstags von 15 bis 17 Uhr) wird gebeten.

Zweckel: Das Beratungsangebot findet immer mittwochs von 9.30 bis 12 Uhr im Kirchenbüro Herz Jesu, Kardinal-Hengsbach-Platz 3, statt. Um vorherige Anmeldung unter 02043 95 93 95 wird gebeten. Weitere Termine sind nach telefonischer Absprache möglich.

Rentfort Nord: Das Beratungsangebot findet am Donnerstag, 2. März von 10 bis 12 Uhr im kleinen Saal des Gemeindeheims St. Franziskus, Schwechater Str. 44, statt. Um vorherige Anmeldung unter 02043 95 93 95 wird gebeten. Weitere Termine sind nach telefonischer Absprache möglich.

Lesen Sie auch:

Online: Nach telefonischer Anmeldung unter 02043 27 99 38 oder per Email an beratung@sankt-lamberti.de kann auch eine Online-Beratung über die Plattform Zoom stattfinden. Bei Anmeldung bitte Namen, Rufnummer oder E-Mail-Adresse und mehrere mögliche Termine für eine Beratung nennen. Es erfolgt eine zeitnahe Rückmeldung mit einem entsprechenden Link für die Online-Beratung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck