„Wochen der Vielfalt“ in Gladbeck bieten ein buntes Programm

In den ersten Gladbecker „Wochen der Vielfalt“ im Jahre 2018 begeisterte ein Kinderballett das Publikum. Tanz steht auch in diesmal auf dem Programm.

Gladbeck. Gladbeck feiert die Vielfalt in der Stadtgesellschaft mit Menschen unterschiedlicher Herkunft. Es gibt vom 3. bis 17. Juni Feste und Aktionen.

In Gladbeck leben Menschen aus mehr als 110 Nationen zusammen. Dies zeigt, wie bunt die Stadtgesellschaft ist. Dies soll während der „Wochen der Vielfalt“ vom 3. bis 17. Juni mit vielen Aktionen und Veranstaltungen gefeiert werden.

„Nach dem tollen Auftakt im Jahr 2018 musste pandemiebedingt eine Pause eingelegt werden. In diesem Juni folgt aber die Fortsetzung mit einem buntem Programm rund um die Themen ‚Vielfalt‘ und ‚Zusammenleben‘“, freut sich Bürgermeisterin Bettina Weist auf die zweite Auflage der Aktionswochen, bei denen alle Interessierten mitmachen können. An verschiedenen Orten – zum Beispiel in Schulen, Kitas, Familienzentren und anderen sozialen Einrichtungen – wird es Angebote geben.

Den Auftakt bildet der „Lauf der Vielfalt“ am Samstag, 3. Juni, ab 11 Uhr im Stadion an der Bohmertstraße. Der Abschluss der „Wochen der Vielfalt“ wird 14 Tage später mit dem „Fest der Vielfalt“ am 17. Juni auf dem Willy-Brandt-Platz gefeiert. In der Zeit von 10 Uhr bis 16 Uhr präsentieren sich hier Vereine, Gruppen sowie Initiativen und informieren über ihre Arbeit. Menschen unterschiedlicher Herkunft begegnen sich, bieten an Ständen Leckereien, kreative oder spielerische Aktivitäten für Kinder an. Zudem ist ein Bühnenprogramm mit Tanz und Musik geplant.

Das gesamte Programm gibt es unter anderem in der Gladbeck Information im Alten Rathaus, Willy-Brandt-Platz, und online unter www.gladbeck.de/wochendervielfalt.

