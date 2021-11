Mit dem Hoppeditz-Erwachen startet am 12. November in Gladbeck die Session der Wittringer Ritter.

Karneval Wittringer Ritter in Gladbeck feiern Sessionseröffnung

Gladbeck. Der Karnevalsclub Wittringer Ritter in Gladbeck steht in den Startlöchern für die neue Session. Der Hoppeditz wird am 12. November geweckt.

Der Karnevalsclub Wittringer Ritter 1998 e.V. feiert am Freitag, 12. November, in Gladbeck die Sessionseröffnung. Nach einem sehr langem Schlaf wird um 19.11 Uhr in der Gaststätte „Zur Erholung“, Scheideweg 11, bei freiem Eintritt (Einlass unter 3G-Bedingungen ab 18 Uhr) der Hoppeditz wieder erwachen.

Einer der Höhepunkte des Abends wird der Auftritt des Stadtprinzenpaares Volker I. und Tine I., die dann das Motto der Session 2021/2022 bekannt geben werden, so der Karnevalsclub. Einige befreundete Karnevalsvereine haben ihren Besuch angekündigt.

Karten für die Galasitzung sind ab sofort erhältlich

Ab sofort startet zudem der Vorverkauf für die Galasitzung in der Stadthalle am 26. Februar 2022. Karten sind bei Christa Blümer unter 02043/61107 zu bestellen, der Eintritt kostet 17,50 Euro.

Auf dem Programm stehen unter anderem ein Auftritt der Band Kölschraum und Jeck United sowie des Comedian Volker Dieses. Außerdem werden die vereinseigenen Garden und das Prinzenpaar erwartet.

