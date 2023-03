Wirtin der Afrika Lounge gestorben: Trauer um Regina Winkler

Gladbeck. Die bekannte und beliebte Gastronomin Regina Winkler ist gestorben. Sie hat in Gladbeck das Lokal Afrika Lounge betrieben. Beisetzung am Samstag.

Sie hat gekämpft so lange es möglich war. Regina Winkler (62) ist nach langer schwerer Krankheit am Freitagabend, 3. März, gestorben. Die beliebte Gastwirtin hat in Gladbeck das bekannte Lokal Afrika Lounge betrieben.

Die Gladbeckerin hinterlässt ihren Lebensgefährten, ihre zwei Kinder, Enkelkinder, ihre Eltern und ihre beiden Schwestern, die gemeinsam um ihre „Gini“ trauern, ebenso wie der große Freundes- und Bekanntenkreis. Viele Gladbecker hatten an der schweren Erkrankung Anteil genommen, mit der Regina Winkler offen umging.

„Die vielen Karten, die ihr Gäste und Freunde geschrieben haben, haben sie unfassbar gefreut und ihr auch Kraft gegeben“, sagt Tochter Jenny. Auch der enge Zusammenhalt der Familie und die Begleitung ihres Lebensgefährten auf ihrem letzten Weg haben Regina Winkler durch die schwere Zeit ihrer Krankheit getragen.

Viele Jahre ehrenamtlich in der Pfadfinderschaft engagiert

Vor ihrem Wechsel in die Gastronomie war die examinierte Krankenschwester 15 Jahre im St. Barbara-Hospital tätig. Die gebürtige Gladbeckerin engagierte sich viele Jahre ehrenamtlich in der Pfadfinderschaft St. Georg Zweckel. Der Aufenthalt in der Natur, Spaziergänge im Wald, das waren ihre Orte für Erholung, wie zudem regelmäßige Urlaube im malerischen Südosten von Mallorca. Regina Winkler unterstützte ihr Team der Afrika Lounge, so lange es ihr noch möglich war. Das von ihr vor 18 Jahren eröffnete und mit viel Wärme und Willkommenskultur geführte Szene-Lokal an der Goethestraße war ihr stets eine Herzensangelegenheit. Es hat kürzlich einen neuen Besitzer gefunden.

Die Trauerfeier und Beisetzung von Regina Winkler findet am Samstag, 11. März, um 11 Uhr auf dem Friedhof Mitte in Gladbeck statt.

