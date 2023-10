Wird aus dem Kardinal-Hengsbach-Platz der Zweckeler Platz?

Gladbeck. Gladbecks Bürgermeisterin schlägt eine Umbenennung des Kardinal-Hengsbach-Platzes in Zweckeler Platz vor. Der Hauptausschuss berät.

Mit Blick auf die bevorstehende Sitzung des Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses (HFDA) in Gladbeck am 16. Oktober hat Bürgermeisterin Bettina Weist den Fraktionen nun einen konkreten Vorschlag für die Umbenennungdes Kardinal-Hengsbach-Platzes im Stadtteil Zweckel unterbreitet. Der zentrale Ort soll in „Zweckeler Platz“ umbenannt werden.

„Bei der Abwägung der Namen folgt die Bürgermeisterin dem Vorschlag des Vereins für Orts- und Heimatkunde, der ebenfalls aus Teilen der Bürgerschaft präferiert wird“, heißt es aus der Stadtverwaltung. Von der katholischen Kirche wurde aufgrund der ansässigen Herz-Jesu Kirche als neuer Name zudem „Herz-Jesu-Platz“ vorgeschlagen.

Die Katholische Kirche will von einer eigenen Initiative absehen

In den vergangen Tagen seien einige Gespräche mit der katholischen Kirche geführt worden. Sie habe der Bürgermeisterin gegenüber ihre uneingeschränkte Unterstützung bezüglich der Umbenennung geäußert. „Signalisiert wurde zudem, dass nur aufgrund des Vorschlags von einer eigenen Initiative der Kirche zur Umbenennung des Platzes abgesehen wurde.“

Die Diskussion über die Umbenennung hatte Bürgermeisterin Bettina Weist aufgrund der aktuellen Entwicklungen rund um die Missbrauchsvorwürfe gegen Kardinal und Ruhrbischof Franz Hengsbach angestoßen. Er war im Jahr 1991 gestorben.

